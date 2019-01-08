Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Kar Yağışı

Afyonkarahisar'da Kar Yağışı

18 dakika önce

Afyonkarahisar ve ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Afyonkarahisar'da Kar Yağışı, System.String[]
Afyonkarahisar ve ilçelerinde iki gündür etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar kalınlığı il merkezinde yaklaşık 20 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar olurken Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı yarın sabaha kadar etkisini göstermeye devam edecek. Yetkililer, yarın akşam saatlerinden itibaren görülecek don ve buzlanmaya karşı vatandaşları ve sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de sürücülerin trafikte dikkatli olması, zincir ve kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Karayolları 31. Şube şefliğine bağlı ekipler de Afyonkarahisar- Antalya, Afyonkarahisar- Ankara, Afyonkarahisar- İzmir, Afyonkarahisar- Konya, Afyonkarahisar- Eskişehir ve Afyonkarahisar- Kütahya kara yollarında kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:18 Kaynak: AA

Kar, Afyonkarahisar, Güncel
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