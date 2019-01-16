Son Dakika Haberleri: Afyonkarahisar'da Kar Yağışı

Afyonkarahisar'da Kar Yağışı

35 dakika önce

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sinanpaşa ve İhsaniye ilçelerinde 7 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Afyonkarahisar'da Kar Yağışı, System.String[]
Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sinanpaşa ve İhsaniye ilçelerinde 7 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumuz etkiliyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Belediye ekipleri, şehir içinde yolların kapanmaması için tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin çalışması, ana yollarda trafik akışını rahatlatırken ara sokaklarda araçlar hareket etmekte zorlandı. Kentin simgesi olan Afyon Kalesi de adeta beyaza büründü.

İl Özel İdare Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, İhsaniye ve Sinanpaşa ilçelerine bağlı 7 köy yolu, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Sabah saatlerinden itibaren Afyonkarahisar- Ankara, Afyonkarahisar- Antalya, Afyonkarahisar- İzmir, Afyonkarahisar- Konya, Afyonkarahisar- Kütahya ve Afyonkarahisar- Eskişehir kara yolların da ulaşım sağlanmaya başlandı. Ekipler, bu yollarda da kar küreme, solüsyon ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Karayolları ekiplerinin şehirlerarası ulaşımı sağlamasının ardından bağlantı noktalarındaki uygulama noktalarında tır ve kamyon geçişlerine izin vermeye başladı.

Trafik ekipleri, araç sürücülerini zincir takmaları konusunda uyarıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:45 Kaynak: AA

İhsaniye, Sinanpaşa, Afyon, Kar, Güncel
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