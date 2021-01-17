Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Kar yağışı ile birlikte kentte hava sıcaklıkları eksi dereceleri gördü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da gece geç saatlerde başlayan ve sabaha kadar devam eden kar yağışı sonrası kente adeta beyaz bir örtü ile kaplandı.

Kentte yaşanan kar yağışı ile birlikte hava sıcaklığından '0'derecenin altına düşerken, kentte hava sıcaklığı sabah erken saatlerde -3 derece olarak ölçüldü. Kar yağışı sonrası Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı ekipler yollarda küreme araçlar ile temizlik ve tuzlama çalışması yaparak özellikle ana arterlerin kapanmasının önüne geçti. Temizlik görevlileri de kaldırımlarda kar temizliği yaptı.

Yağış sonrası kentin en önemli simgelerinden Karahisar Kalesi de karla kaplanırken, kentin bir çok noktasında yağışla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kısıtlama ile birlikte hava sıcaklığının da eksi derecelere kadar düşmesinden dolayı vatandaşlar dışarı çıkmazken, cadde ve sokaklarda deyim yerindeyse 'in cin top oynadı.' Kar yağışının aralıklarla devam ettiği kentte sıcaklıklarından gün boyu '0'ın altında seyredeceği öğrenildi.