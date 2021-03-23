AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte, öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Afyonkarahisar - Antalya kara yolu, Damlalı Boğazı mevkisinde tırın makas atması sonucu trafik akışı güçlükle ilerliyor. Trafik akışının yavaşlaması sonucunda kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.
Bazı tır ve kamyon sürücülerinin araçlarını yol kenarındaki dinlenme istasyonlarına çektiği görüldü.
Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri, Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.
Öte yandan Afyonkarahisar kent merkezinde de kar etkisini gösteriyor.
Kaynak: AA
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