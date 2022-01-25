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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

25.01.2022 11:03
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

Afyonkarahisar'da ekipler, ulaşımın kardan aksamaması için çalışma yürütüyor.

Afyonkarahisar'da ekipler, ulaşımın kardan aksamaması için çalışma yürütüyor.

Kent genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı, bazı bölgelerde etkisini artırdı. Kar kalınlığı kent merkezinde yaklaşık 15 santimetre, kırsal bölgelerde 50 santimetre ve yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştı.

Afyonkarahisar Belediyesi Fen ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki cadde ve sokaklardaki kar küreme çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri de Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan yol güzergahlarında çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdare ekipleri de köylerden gelen ihbarlara karşı sahada 150 personel ve 100 araçla kar küreme çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin, bazı yerleşim yerlerinde yolda mahsur kalan araçlar ile vatandaşları da kurtardığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de uygulama noktalarında sürücüleri uyarıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentte kar yağışının iki gün boyunca aralıklarla devam edeceğini belirterek, kara yolları geçitlerinde oluşabilecek buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

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Karahisar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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