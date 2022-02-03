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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

03.02.2022 14:55
Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor

Afyonkarahisar'da Karayolları ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.

Afyonkarahisar'da Karayolları ekipleri, kar nedeniyle ulaşımın aksamaması için çalışma yürütüyor.

Kentte öğle saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oluyor. İl merkezinde yağış, karla karışık görülüyor.

Afyonkarahisar- Ankara kara yolunda hasarlı trafik kazaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

İl Özel İdare ekiplerinin de köylerden gelen ihbarlara karşı sahada çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri de uygulama noktalarında sürücüleri hız yapmamaları ve araçlarına zincir takmaları konusunda uyarıyor.

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Trafik Kazaları, Karahisar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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