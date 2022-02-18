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AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

18.02.2022 19:10

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor.

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışının etkisini artırması üzerine Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri, Afyonkarahisar'ı çevre illere bağlayan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

İl Özel İdare ekipleri de gelecek ihbarlara karşı hazır hale getirildi.

Güvenlik güçleri de uygulama noktalarında sürücüleri hız yapmamaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının gece saatlerine kadar aralıkla devam edeceğini belirterek yarın sabah saatlerinde buzlanma, don ve sis beklendiğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

YORUMLAR
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Karahisar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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