AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent ve çevresinde yağan kar yağışı, köy yollarının kapanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, ilçeler ile merkeze bağlı köy yollarının kapalı olduğu ihbarı üzerine iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.