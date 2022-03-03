AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

03.03.2022 10:53

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent ve çevresinde yağan kar yağışı, köy yollarının kapanmasına neden oldu.

İl Özel İdaresi ekipleri, ilçeler ile merkeze bağlı köy yollarının kapalı olduğu ihbarı üzerine iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri cadde, sokak ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yapıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yağışın aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da birçok köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşma kapandı Afyonkarahisar'da birçok köy yolu kar yağışı nedeniyle ulaşma kapandı Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı Yoğun kar yağışına dayanamayan ağaç dalları kırılarak anayolu kapattı

Karahisar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


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