AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

10.03.2022 10:00

Afyonkarahisar'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor.

Afyonkarahisar'da soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösteriyor.

Kentte, sabaha karşı başlayan kar yağışı, aralıklarla devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizliği yapıyor.

Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri, yol güzergahlarında ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik polisleri, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyarıyor.

İl Özel İdare ekipleri, bütün ekiplerin sahada olduğunu ve kapalı köy yolunun bulunmadığını bildirdi.

Öte yandan, Dazkırı ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da mart kapıdan baktırdı Afyonkarahisar'da mart kapıdan baktırdı Dazkırı'da taşımalı eğitime kar engeli Dazkırı'da taşımalı eğitime kar engeli

Karahisar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika


Son Dakika
10:57 PSG'nin başkanı çok sinirlendi! Hakem odasına dalan Khelaifi, ölümle tehdit etti
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:54 Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
10:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema rekoru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:06:54. #1.13#
SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement