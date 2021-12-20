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AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Yol açma çalışmasına katılan ekiplerin önünden geçen domuz sürüsü - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Yol açma çalışmasına katılan ekiplerin önünden geçen domuz sürüsü

20.12.2021 09:48

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, 17 ilçe ve kent merkezine bağlı yerleşim yerlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu bulunmadığını bildirdi.

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, 17 ilçe ve kent merkezine bağlı yerleşim yerlerinde kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu bulunmadığını bildirdi.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, kentte etkisini gösteren kar yağışının ardından dünden itibaren 17 ilçe ve kent merkezine bağlı 420 köyün yollarında çalışma yapıldığı belirtildi.

Yaklaşık 90 personel, 26 kar bıçaklı kamyon, 16 greyder, 11 yükleyici ve kazıyıcı kepçe, 6 ekskavatör, 4 dozer, 4 tır ile kar püskürtme kamyonunun görev yaptığı çalışmalarda ulaşıma kapalı köy yolunun olmadığı bildirildi.

Ekiplerin, ilçe kaymakamlıkları ile köy muhtarlarıyla sürekli istişare halinde olduğunu, kentte oluşabilecek kar yağışı ve buzlanmaya karşılık bütün tedbirlerin alındığı belirtildi.

Öte yandan ekipler, dün gece Dinar ilçesinin Körpeli köyünde kar nedeniyle otomobilde mahsur kalan 4 kişiyi kurtardı.

Çayüstü köyünde ise yolda çalışma yapan greyderin önünden domuz sürüsünün geçtiği görüntülendi.

AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Yol açma çalışmasına katılan ekiplerin önünden geçen domuz sürüsü
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Yol açma çalışmasına katılan ekiplerin önünden geçen domuz sürüsü
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Yol açma çalışmasına katılan ekiplerin önünden geçen domuz sürüsü
AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Yol açma çalışmasına katılan ekiplerin önünden geçen domuz sürüsü

Karahisar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Yol açma çalışmasına katılan ekiplerin önünden geçen domuz sürüsü - Son Dakika


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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR - Kar yağışı etkili oluyor - Yol açma çalışmasına katılan ekiplerin önünden geçen domuz sürüsü - Son Dakika
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