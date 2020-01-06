Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntü - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da kar yağışı sonrası kartpostallık görüntü
6 saat önce
Afyonkarahisar'da gece 03.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:59 Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da gece 03.30 sıralarında başlayan ve kısa sürede kenti etkisi altına alan kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler oluştu.
Kent merkezinde ve birçok ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisarlılar güne beyaz örtüyle uyandılar. Halen daha yoğun şekilde devam eden kar yağışı kentin bir çok tarihi mekanlarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Tarihi İmaret Camii, Kent Müzesi ve Utku Anıtında karla birlikte görenleri hayran bırakan fotoğraflar sosyal medyada da büyük beğeni topladı. - AFYONKARAHİSAR
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