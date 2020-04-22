Afyonkarahisar'da karantina süresi dolan 511 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da karantina süresi dolan 511 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da karantina süresi dolan 511 kişi evlerine gönderildi

6 saat önce

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Irak'tan getirilerek Afyonkarahisar'daki Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 511 kişinin tahliyesi başladı.

Afyonkarahisar'da karantina süresi dolan 511 kişi evlerine gönderildi, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Irak'tan getirilerek Afyonkarahisar'daki Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 511 kişinin tahliyesi başladı.

Türkiye'ye 7 Nisan'da giriş yapan ve Erenler Mahallesi'ndeki yurtta gözlem altına alınan, çoğunluğu Türk işçi olan 511 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 511 kişi, bugün evlerine gönderilmeye başlandı.


Bazı vatandaşlar, yakınlarının refakatinde memleketlerinin yolunu tutarken bazıları ise Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğünce otobüslerle 50 ile gönderildi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri noktasında Afyonkarahisar'a da 511 kişinin getirildiğini söyledi.

Türk vatandaşlarının Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edildiğini dile getiren Buldan, "Afyonkarahisar Valiliğimizin koordinasyonunda, ilgili kamu kurumlar ve Türk Kızılay ile 14 gün boyunca 511 kişiyi şehrimizde misafir ettik. Bugün de sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımızın otobüslerle tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah misafirlerimizi sağlıklı bir şekilde evlerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Mardinli Ömer Beydilli de Afyonkarahisar'da 14 gün boyunca adeta tatil yaptıklarını belirterek, "Tırnak makasından diş fırçasına kadar her şeyimizi düşünmüşler. Odalarımız, yememiz ve içmemiz dört dörtlüktü. Her gün bizim sağlık durumumuzu kontrol ettiler. Herkesten Allah razı olsun. Hizmetleriniz için bütün arkadaşlarım adına devletimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kahramanmaraşlı Mustafa Süt ise 14 gün boyunca çok iyi bir şekilde burada kaldıklarını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Halil Erbek de Afyonkarahisar'da çok güzel günler geçirdiklerini ve şimdi de sağlıklı bir şekilde memleketlerine döndüklerini ifade etti.

Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 10:32 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ahmet Davutoğlu, "Erdoğan'a ihanet etti" eleştirilerini yorumladı: İhanet etseydim, Sayın Erdoğan'ın en zayıf zamanında yanında olmazdım
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı Netflix'in abone sayısı koronavirüs salgını döneminde 16 milyon arttı Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim Son Dakika: Bakan Kurum: Devletin çiftçilerden 200 milyon liralık alacağını 3 ay erteledik Ankara'da Kahranmankazan Belediyesi internet altyapısı kurmak ve hizmet sağlamak için lisans aldı Trabzon'daki bir kamu binasına Atatürk posterini ters astılar Sokağa çıkma yasağı öncesinde Bursalılar, kaynak su alabilmek için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var
Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 22 Nisan verilerine göre son 24 saatte 2.701 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:02
ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu ABD Başkanı Trump'ın rüzgarda uçuşan saçları karantina günlerinde espri konusu oldu         
17:00
İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu İstanbul Valiliği, kentteki kamu çalışanlarının Ramazan süresince mesai saatlerinin değiştiğini duyurdu         
16:41
Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim Çocukluk fotoğrafını paylaşan Merve Boluğur, kendisini övdü: Taş bebek gibiyim         
16:34
Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı Sokak köpeğini av tüfeğiyle öldürüp çöpe atan çoban, hayvanseverleri ayağa kaldırdı         
16:34
Mermer ustası, ilgi artınca Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı         
16:31
Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından benzine 31 kuruş, motorine ise 41 kuruş indirim geldi         
16:29
Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun solisti Kaan Boşnak evlendi         
16:25
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim         
16:09
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor         
16:07
Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı Son dakika: Koronavirüs Bilim Kurulu, Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri açıkladı         
16:01
Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur Mehmet Özdilek: Maçları seyircisiz oynatmak cinayet gibi bir şey olur         
15:58
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş         
15:51
Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu Japonya'da halk koronavirüse aldırmayınca hükümet çareyi laleleri kesmekte buldu! Manzarayı gören halk gözyaşına boğuldu         
15:47
Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın sevgilisiyle olan fotoğrafını beğenen ablasını takipten çıkardı         
15:28
Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim Son Dakika: Koronavirüs günlerinde Trump'tan ilginç İran tweeti: Taciz olursa imha edin talimatı verdim         
15:21
CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu CHP infaz düzenlemesinin iptali için AYM'ye başvurdu         
15:17
Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL Mustafa Cengiz: Koronavirüsün bize zararı 105 milyon TL         
15:15
Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi Kadın kıyafetleri giyip hırsızlık yapan zanlı, son işinde yakayı ele verdi         
15:10
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, tepki çeken paylaşımı için özür diledi         
14:51
Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde Galatasaray'da maaş indirimine yanaşmayan Falcao'nun gönderilmesi gündemde         
14:46
Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti Sercan'ın Mert ile tartışan Nisa'nın arkasından yaptığı el hareketi tepki çekti         
14:36
Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı Korona tedbirlerini hiçe sayan Nijeryalılara baskın! Onlarca kişiye ceza yağdı         
14:35
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı         
14:33
Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü Son Dakika: 100 baz puan indirime giden Merkez Bankası, politika faizini yüzde 8,75'e düşürdü         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi İSKİ çalışmaları sırasında patlayan su borusu, Kadıköy'ü göle çevirdi         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 17:10:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da karantina süresi dolan 511 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]