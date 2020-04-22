Afyonkarahisar'da karantina süresi dolan 511 kişi evlerine gönderildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Irak'tan getirilerek Afyonkarahisar'daki Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 511 kişinin tahliyesi başladı.

Türkiye'ye 7 Nisan'da giriş yapan ve Erenler Mahallesi'ndeki yurtta gözlem altına alınan, çoğunluğu Türk işçi olan 511 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.

Sağlık durumlarında sorun olmadığı belirlenen 511 kişi, bugün evlerine gönderilmeye başlandı.



Bazı vatandaşlar, yakınlarının refakatinde memleketlerinin yolunu tutarken bazıları ise Afyonkarahisar AFAD İl Müdürlüğünce otobüslerle 50 ile gönderildi.

AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyeleri noktasında Afyonkarahisar'a da 511 kişinin getirildiğini söyledi.

Türk vatandaşlarının Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edildiğini dile getiren Buldan, "Afyonkarahisar Valiliğimizin koordinasyonunda, ilgili kamu kurumlar ve Türk Kızılay ile 14 gün boyunca 511 kişiyi şehrimizde misafir ettik. Bugün de sorunsuz bir şekilde vatandaşlarımızın otobüslerle tahliyelerini gerçekleştiriyoruz. İnşallah misafirlerimizi sağlıklı bir şekilde evlerine ulaştıracağız." diye konuştu.

Mardinli Ömer Beydilli de Afyonkarahisar'da 14 gün boyunca adeta tatil yaptıklarını belirterek, "Tırnak makasından diş fırçasına kadar her şeyimizi düşünmüşler. Odalarımız, yememiz ve içmemiz dört dörtlüktü. Her gün bizim sağlık durumumuzu kontrol ettiler. Herkesten Allah razı olsun. Hizmetleriniz için bütün arkadaşlarım adına devletimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kahramanmaraşlı Mustafa Süt ise 14 gün boyunca çok iyi bir şekilde burada kaldıklarını belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

Halil Erbek de Afyonkarahisar'da çok güzel günler geçirdiklerini ve şimdi de sağlıklı bir şekilde memleketlerine döndüklerini ifade etti.