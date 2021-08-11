Afyonkarahisar'da karısı, kayınvalidesi ve kayınpederini silahla öldüren polis memuru yaşamına son verdi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir polis memuru, tartıştığı eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp hayatına son verdi.

Alınan bilgiye göre, ismi açıklanmayan polis memuru, boşanmak üzere olduğu, iki çocuğuyla babasının evine yerleşen eşi ile konuşmak için kayınpederinin Örnekevleri Mahallesi Fatih Gümüş Caddesi'ndeki evine geldi.

Burada çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu polis memuru, üzerindeki silahla eşi ve kayınvalidesini vurdu.

İki çocuğunu da alarak evden çıkan polis memuru, sokakta karşılaştığı kayınpederini de silahla vurdu.

Polis memuru, bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerini karşısında görünce aynı tabancayla yaşamını sonlandırdı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memurunun, eşinin ve kayınpederinin hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan polis memurunun kayınvalidesi de kurtarılamadı.

Çiftinin çocukları emniyete götürüldü.???????