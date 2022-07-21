Afyonkarahisar'da karısını rahatsız eden adamı döverek öldürdükten sonra cesedi köy girişine attı

Herkes kim olduğunu merak ediyordu! İşte 'yaşayan en çekici kadın' seçilen isim

Adana'da 'geçmişten gelen' çiftin görüntüsü gündem oldu! Görenler bir daha baktı

Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde meydana gelen olayda, köyde yaşayan T.Ö., (35) isimli kadın kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O'yu (43), kocası S.Ö.'ye (35) anlattı. Bunun üzerine karı koca bir plan yaparak Ramazan O.'yu evlerine davet ettiler. Ramazan O., arkadaşı V.K'nin aracını alarak çiftle buluşmak üzere evlerine gitti. Eve giren Ramazan O. ile S.Ö. evin avlusunda tartışmaya başladı.

SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., sopayla Ramazan O.'yu darp etmeye başladı. Birkaç dakika sonra ise Ramazan O., aldığı sopa darbeleri ile hayatını kaybetti. Şahsın öldüğünü gören çift bir süre sonra Ramazan O.'nun cansız bedenini köyün girişindeki yol kenarına bıraktı.

CENAZESİNİ KÖYLÜLER BULDU

Yolda bir kişinin cansız yattığını gören köy sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinden bir süre inceleme yaptıktan sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi otopsi için morga kaldırdı. Ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan ekipler bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu cinayet zanlılarına ulaştı. Ekipler T.Ö., S.Ö. ve V.K'yi gözaltına aldı. Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.