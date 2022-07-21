Afyonkarahisar'da karısını rahatsız eden adamı döverek öldürdükten sonra cesedi köy girişine attı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da karısını rahatsız eden adamı döverek öldürdükten sonra cesedi köy girişine attı

21.07.2022 07:36

Afyonkarahisar'da adam, karısını sosyal medyadan taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi sopayla döverek öldürdü. Karı koca çift daha sonra ölen kişinin cansız bedenini köy girişindeki yol kenarına attı.

Bolvadin ilçesine bağlı Dipevler köyünde meydana gelen olayda, köyde yaşayan T.Ö., (35) isimli kadın kendisini sosyal medya ve cep telefonu üzerinden rahatsız ettiğini öne sürdüğü Ramazan O'yu (43), kocası S.Ö.'ye (35) anlattı. Bunun üzerine karı koca bir plan yaparak Ramazan O.'yu evlerine davet ettiler. Ramazan O., arkadaşı V.K'nin aracını alarak çiftle buluşmak üzere evlerine gitti. Eve giren Ramazan O. ile S.Ö. evin avlusunda tartışmaya başladı.

Karısını taciz eden adamı sopayla döverek öldürdü, cansız bedenini de köyün girişine attı

SOPAYLA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ö., sopayla Ramazan O.'yu darp etmeye başladı. Birkaç dakika sonra ise Ramazan O., aldığı sopa darbeleri ile hayatını kaybetti. Şahsın öldüğünü gören çift bir süre sonra Ramazan O.'nun cansız bedenini köyün girişindeki yol kenarına bıraktı.

Karısını taciz eden adamı sopayla döverek öldürdü, cansız bedenini de köyün girişine attı

CENAZESİNİ KÖYLÜLER BULDU

Yolda bir kişinin cansız yattığını gören köy sakinlerinin durumu jandarmaya bildirmesiyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler ceset üzerinden bir süre inceleme yaptıktan sonra kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazeyi otopsi için morga kaldırdı. Ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan ekipler bölgedeki kamera kayıtları ve yaptıkları araştırma sonucu cinayet zanlılarına ulaştı. Ekipler T.Ö., S.Ö. ve V.K'yi gözaltına aldı. Şahısların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da karısını rahatsız eden adamı döverek öldürdükten sonra cesedi köy girişine attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da karısını rahatsız eden adamı döverek öldürdükten sonra cesedi köy girişine attı - Son Dakika
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