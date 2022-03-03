Afyonkarahisar'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da karla mücadele sürüyor

03.03.2022 21:39

Afyonkarahisar'da karla mücadele sürüyor Afyonkarahisar Belediyesi karla mücadelede bir çok mahallede yetersiz kaldı Afyonkarahisar'da meteorolojinin yaptığı tahminler sonrası beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinden itibaren başlarken, gece boyu yağan kar sonrası kent merkeze adeta beyaza büründü.

Afyonkarahisar'da karla mücadele sürüyor

Afyonkarahisar Belediyesi karla mücadelede bir çok mahallede yetersiz kaldı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da meteorolojinin yaptığı tahminler sonrası beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinden itibaren başlarken, gece boyu yağan kar sonrası kent merkeze adeta beyaza büründü. Yağışın ardından Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri bir çok mahallede karla mücadelede yetersiz kaldı.

Kentte gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Mart ayı başında yağan kar yağışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Yağışın ardından Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri bir çok mahalle ve bölgede karla mücadelede başarısız olduğu gözlendi. Kentin birkaç ana arterini açmayı başaran belediye ekiplerinin günün ilk ışıkları ile çalışmalarına devam ettikleri kaydedildi. Karla kaplanan mahallelerdeki kaldırımlarda yaylar yürümekte zorluk çekerken, bir çok yaya kaldırımın karla dolu olmasından dolayı araçların açtıkları yollardan yürümek zorunda kaldı. Bazı araçlarda cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk çekti.

Vatandaşlar ise ev ve dükkanların önünü küreklerle temizledi.

Afyonkarahisar'da karla mücadele sürüyor
Afyonkarahisar'da karla mücadele sürüyor
Afyonkarahisar'da karla mücadele sürüyor

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar'dan kısa kısa Afyonkarahisar Valiliğinden elektrik kesintisi açıklaması Afyonkarahisar Valiliğinden elektrik kesintisi açıklaması

Karahisar, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Afyonkarahisar'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 21:44:21. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da karla mücadele sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement