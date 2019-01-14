Afyonkarahisar'da Karşılıksız Çekle Dolandırıcılık Yapan Zanlılar Yakalandı
1 saat önce
Afyonkarahisar'da karşılıksız çekle dolandırıcılık yapan zanlılar yakalandıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da karşılıksız çekle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 14 kişi göz altına alındı.
Afyonkarahisar
'da karşılıksız çekle dolandırıcılık yapan zanlılar yakalandı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da karşılıksız çekle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 14 kişi göz altına alındı. İnternet siteleri üzerinden araç satın alma bahanesiyle karşılıksız çek vererek vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen 14 şüpheliden 12'si tutuklanırken 2'si ise adli kontrol şartı ile kişiden serbest bırakıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları tespit edilen 14 kişi yapılan başarılı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin, resmi kurumların işlerini yaptıklarını söyleyerek mağdurlara güven verdikleri, bu şekilde satın aldıkları araçları ellerinde tutmayarak, kendi aralarında devir yaptıkları, aynı gün veya birkaç gün içerisinde de üçüncü kişilere satış yaptıkları tespit edildi. Toplanan delillerin ardından harekete geçen Afyonkarahisar KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, 14 şüpheliyi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede E. Ç., A. Ç., L. Ç., M. K., A. Y., M. S. E., M. M., H. Y., A. A., O. Ö., A. O. E. ve S. Ş., tutuklanarak ceza evine gönderilirken F. M. ile A. K. adli
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 12:14 Kaynak: İHA
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