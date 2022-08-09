İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda bir otomobil ile karton yüklü kamyoneti durdurdu.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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