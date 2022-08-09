Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

09.08.2022 11:48
Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda bir otomobil ile karton yüklü kamyoneti durdurdu.

Dedektör köpek "Coo"nun kamyonetteki kartonların bulunduğu alana tepki vermesi üzerine kartonların arkasından çıkarılan sırt çantasında 13 kilo 800 gram eroin bulundu.

Ekipler, iki araçtaki İ.T, V.İ. ve Ş.K'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da karton yüklü kamyonette 13 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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