Afyonkarahisar'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
İlçeye bağlı Akpınar köyü kırsalındaki kayalık alanda 2 keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan 6 kişilik AKUT Afyonkarahisar ekibi, bölgeye gitti.
Ekipler, 2 saatlik tırmanış sonucu kayalıklarda mahsur kalan hayvanlara ulaştı.
Halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarılan keçiler, sahibi Şakir Yavuz'a teslim edildi.
Yavuz, AKUT ekibine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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