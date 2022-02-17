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Afyonkarahisar'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

17.02.2022 20:49
Afyonkarahisar'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

İlçeye bağlı Akpınar köyü kırsalındaki kayalık alanda 2 keçinin mahsur kaldığı bilgisini alan 6 kişilik AKUT Afyonkarahisar ekibi, bölgeye gitti.

Ekipler, 2 saatlik tırmanış sonucu kayalıklarda mahsur kalan hayvanlara ulaştı.

Halat yardımıyla bulundukları yerden kurtarılan keçiler, sahibi Şakir Yavuz'a teslim edildi.

Yavuz, AKUT ekibine teşekkür etti.

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Arama Kurtarma, Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kayalıklarda mahsur kalan keçileri AKUT kurtardı - Son Dakika


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