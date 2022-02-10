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Afyonkarahisar'da kaybolan 22 yaşındaki gençten aylardır haber alınamıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kaybolan 22 yaşındaki gençten aylardır haber alınamıyor

10.02.2022 10:57

Afyonkarahisar'da kaybolan 22 yaşındaki gençten aylardır haber alınamıyor 4 yıl önce ağabeyi öldürülen genç 3 ay önce bir anda ortadan kayboldu Kaybolan gencin gözü yaşlı ağabeyi kardeşinin bulunmasını istiyor Afyonkarahisar'da yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kaybolduğu belirtilen 22...

Afyonkarahisar'da kaybolan 22 yaşındaki gençten aylardır haber alınamıyor

4 yıl önce ağabeyi öldürülen genç 3 ay önce bir anda ortadan kayboldu

Kaybolan gencin gözü yaşlı ağabeyi kardeşinin bulunmasını istiyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kaybolduğu belirtilen 22 yaşındaki genci arama çalışmaları devam ederken, gözü yaşlı ağabeyi sırra kadem basan kardeşinin bulunması için yardım istiyor.

Bolvadin ilçesi Dişli beldesi Yukarı Mahalle, Çoban Sokakta yaşayan Adem Sağlam yaklaşık 3 ay önce bir anda ortadan kayboldu. Kaybolan kardeşinin eve döneceği umudu ile bekleyen Sağlam'ın ağabeyi Ali Sağlam, kardeşi geri gelmeyince bir hafta önce akrabaları ile birlikte jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine güvenlik güçleri Sağlam'ın bulunması için çalışma başlatırken, sürdürülen arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı ve 22 yaşındaki genç bulunamadı.

Kaybolan gencin 4 yıl önce bir ağabeyinin de öldürüldüğü ortaya çıktı

Sağlam'ın ağabeyi Ali Sağlam, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin hayatından endişe ettiğini ve 3 aydır kendisinden bir haber alamadıklarını ifade etti. Üç ay geçmesine rağmen kardeşinin izini bulamadıklarını dile getiren ve sürekli gözyaşı döktüğünü kaydeden Sağlam, "Kardeşimin bulunması için yetkililerden yardım istiyorum. Kardeşim bir an önce ortaya çıksın" dedi.

Kaybolan gencin 24 yaşındaki ağabeyi Yusuf Sağlam'ın da yaklaşık 4 yıl önce öldürüldüğü ve cesedinin bir kuyuda bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaybolan Adem Sağlam'ın sırra kadem bastığı günden yaklaşık 2 hafta önce çalıştığı iş yerinde çekilen videosunda hayli sakin gözüktüğü gözleniyor.

Afyonkarahisar'da kaybolan 22 yaşındaki gençten aylardır haber alınamıyor
Afyonkarahisar'da kaybolan 22 yaşındaki gençten aylardır haber alınamıyor
Afyonkarahisar'da kaybolan 22 yaşındaki gençten aylardır haber alınamıyor

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KADIN VE DEMOKRASİ DERNEĞİ, Adem Sağlam, Ali Sağlam, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da kaybolan 22 yaşındaki gençten aylardır haber alınamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kaybolan 22 yaşındaki gençten aylardır haber alınamıyor - Son Dakika
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