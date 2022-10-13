Emirdağ Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı, Afyonkarahisar Komando Bölüğü, Eskişehir Komando Bölüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( AFAD ), UMKE, AKUT, İHH , CEKUT, ANDA arama kurtarma ve iz takip köpekleri ve vatandaşların katılımıyla 76 yaşındaki Ayşe Çepel'i arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Karahisar, Hisarcık, Emirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Afyonkarahisar'da kayıp başvurusu yapılan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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