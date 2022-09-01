Olay, Şuhut ilçesine bağlı eski Ağzıkara yolu Taşlıca Dağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çekmez'e ait içerisinde 500'e yakın balya bulunan besihanede kaynak çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek 500'e yakın balyayı adeta küle çevirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kaynak kıvılcımından çıkan yangında 500 saman balyası yandı - Son Dakika

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