Kaynak kıvılcımından çıkan yangında 500 saman balyası yandı - Son Dakika
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Kaynak kıvılcımından çıkan yangında 500 saman balyası yandı

01.09.2022 11:06
Kaynak kıvılcımından çıkan yangında 500 saman balyası yandı

Afyonkarahisar'da kaynak yapılan besihanede çıkan kıvılcımların sıçramasıyla samanlık yandı.

Afyonkarahisar'da kaynak yapılan besihanede çıkan kıvılcımların sıçramasıyla samanlık yandı. 500'e yakın samanın kül olduğu büyük miktarda maddi hasar meydana geldi.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı eski Ağzıkara yolu Taşlıca Dağı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Çekmez'e ait içerisinde 500'e yakın balya bulunan besihanede kaynak çalışması yapıldığı esnada yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüyerek 500'e yakın balyayı adeta küle çevirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaynak kıvılcımından çıkan yangında 500 saman balyası yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kaynak kıvılcımından çıkan yangında 500 saman balyası yandı - Son Dakika
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