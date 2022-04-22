Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

22.04.2022 23:46
Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Bayraktepe Camisi karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fevzi Birgül idaresindeki 06 DUV 85 plakalı otomobil ile Arif Koç'un kullandığı 03 M 0233 plakalı hat minibüsü çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücülerine bir şey olmazken minibüste yolcu olarak bulunan Hicran Sertyumruk (46) ile otomobilde bulunan Ertan Çetin (17), 112 Acil Servis ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı Sertyumruk, hastanede bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Manisa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Manisa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü Seyir halindeki traktöre çarpan otomobil hurdaya döndü

Karahisar, Otomobil, 112, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:30 Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçında Serdar Dursun ilki başardı
23:27 6. kattan düşen çocuğu "kahraman baba" hayatta tuttu
23:25 Pençe-Kilit ve Fırat Kalkanı operasyonu bölgelerinde 1 özel harekat polisi ve 1 teğmen şehit düştü
23:21 Uzman çavuş, yol kenarında silahla vurulmuş halde bulundu
23:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, KYK yurdundaki öğrenciler ile iftar programında buluşup masa tenisi oynadı
23:13 Fenerbahçe'de Miguel Crespo hastaneye kaldırıldı!
22:42 Aleyna Tilki yatak odası pozlarını paylaştı!
22:37 Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 6-0 yendi
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: Mayıs ayının burs ve kredi ödemeleri, Nisan ayının 25'inde yatacak
20:50 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının 35. saniyesinde kırmızı kart çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 23:53:29. #1.11#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement