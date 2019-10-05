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Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

17 dakika önce

Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 7 yaralıAFYONKARAHİSAR'da otomobille panelvan tipi ticari aracın çarpıştığı kazada Seydi Yaşar (24) yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

AFYONKARAHİSAR'da otomobille panelvan tipi ticari aracın çarpıştığı kazada Seydi Yaşar (24) yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Afyonkarahisar- Şuhut karayolunun 12'nci kilometresindeki Halımoru köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz açıklanmayan 03 AAP 111 plakalı otomobille, 03 UY 392 plakalı sebze yüklü panelvan tipi ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle otomobilin ön tarafı alev alırken, diğer araçta ise maddi hasar oluştu. Durumu gören çevredekiler yangın söndürme tüpleriyle olay yerine koşarak, alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Seydi Yaşar'ın yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirledi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayı duyup gelen kazazedelerin yakınları, olay yerine girmek isteyince jandarmayla tartıştı. Jandarma ekipleri yaralıların yakınlarını sakinleştirerek, olay yerinden uzaklaştırdı.

Olayın görgü tanıklarından Ahmet Gökmen, 'Büyük bir ses geldi. Ben de bunun üzerine evden dışarı çıktım. Arabanın yandığını gördüm. Evde yangın söndürme tüpü vardı. Hemen tüpü kaptığım gibi arabayı söndürmeye gittim. Daha sonra çevredeki diğer sürücüler de yangın söndürme tüpleriyle gelerek benimle beraber söndürmeye çalıştılar. Ne olduğunu anlayamadım. Ama otomobilin içinde 4 kişi vardı, panelvanda da 4 kişi vardı. 8 kişi buradan götürüldü. Kazanın şiddetiyle otomobil bahçeye düşmüştü. Söndürdükten sonra traktörle yola çıkardık' dedi.

Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 7 yaralı

Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:06 Kaynak: DHA
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