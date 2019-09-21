Afyonkarahisar'da kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar- Antalya karayolu Damlalı Boğazı mevkiinde meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-Antalya karayolu Damlalı Boğazı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Antalya'dan Afyonkarahisar'a doğru seyir halinde olan Kürşat M. (39) idaresindeki 41 AZZ 454 plakalı otomobil, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi üzerine takla attı. Kazada araçta bulunan Pınar Gülşen Malkoç (37), Selim Malkoç (4) ile Eda Serra Malkoç (2) hayatını kaybederken, Kürşat Malkoç (39) ve Feyza Malkoç (9) ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR