Afyonkarahisar'da kaza: 8 yaralı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralanırken, yaralılardan biri kaza yerine sevk edilen helikopter ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kaza; Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Çiçektepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sedat Nihat Yıldırım idaresindeki 06 BOA 912 plakalı otomobil karşı istikametten gelen Abdulkadir Alıcı idaresindeki 35 AF 0886 plakalı araç ile çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada araç sürücüleri Sedat Nihat Yıldırım ve Abdulkadir Alıcı ile birlikte araçlarda yolcu olarak bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan biri helikopter ambulans ile hastaneye sevk edilirken, diğer yaralılar acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - AFYONKARAHİSAR