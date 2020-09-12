Kazı ve yüzey araştırması yapan ekipler Dinar'da bir araya geldi - Son Dakika

Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, kentte bakanlıkça izinli kazı çalışmaları ile yüzey araştırmaları yapan ekipler, Dinar'daki Apameia Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına başlanan tiyatroda bir araya geldi.

İlçedeki Apemeia Antik Kenti'ndeki tiyatro kazısındaki çalışmaları yerinde inceleyen ekiplerin kazı başkanları ile akademik personeller hem tanıştı hem de karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın iki ilçesinde bakanlık izinli kazı çalışması ile iki ilçesinde yüzey araştırması yapıldığını söyledi.

Kentte sürdürülen çalışmaların büyük fedakarlık gösterilerek yapıldığını dile getiren Tanır, şöyle konuştu:

"Farklı zeminlerde çalışma yapan hocalarımızı ve ekiplerini bir araya getirerek teknik ve bir bilgi paylaşımı olmasını istedik. Birbirlerinin güçlerinden faydalanmasını arzu ettik. İlk defa ekiplerimiz Dinar ilçemizdeki Apameia Antik Kenti'ndeki tiyatro kazında bir araya geldik. Bu tür etkinliklerimiz diğer ilçelerimizdeki kazı alanlarında da yapacağız."

Tanır, Afyonkarahisar'daki kazı ve yüzey araştırmaları için destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ile milletvekillerine de teşekkür etti.

Vali Çiçek de İl Kültür ve Turizm Müdürü Tanır'ın cep telefonuyla bağlanarak, kazı başkanlarına ve akademik personele çalışmalarında başarılar diledi.

Afyonkarahisar'da yapılan kazı ve yüzey araştırmalarını yapan ekiplerinin sayesinde kentte yeni bilgilere ulaşıldığını aktaran Çiçek,"Bizim görevimizde bütün ekiplerimize yardımcı olmak ve destek olmaktır. Şehrimizde çalışma yürüten akademik personellerimizin hepsine ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra kazı ve yüzey araştırmaları yürüten akademik personel de kendi yaptıkları çalışmalar hakkında birer konuşma yaptı.

Düzenlenen etkinliğe Tanır, Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, Dinar İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı, kazı başkanları, yüzey araştırması başkanları, akademik personel ile öğrenciler katıldı.