Afyonkarahisar'da Kent Konseyi, CHP İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

Afyonkarahisar Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan ve Yürütme Kurulu üyeleri, CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Yalçın Görgöz'ü ziyaret etti.

İl Başkanlığında gerçekleşen ziyarette konuşan İl Başkanı Görgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Özellikle ülkemizde dayanışmaya daha çok ihtiyacımız olduğu bu dönemde, pandemi sürecinde görüşmeye ihtiyacımız var" diyen Görgöz, "Burada güçlü muhalefete ve Kent Konseyinin etkili çalışmasına ihtiyacımız var. Doğru bulduklarımızı destekleyeceğiz. Yanlış olanları da dillendirmeye, söylemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Şemseddin Yasan ise, bulundukları konumun siyaset üstü bir yer olduğunu belirtti.

Kent konseyi olarak toplumsal uzlaşma amaçlı tüm siyasi partilere ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydeden Yasan, "Biz yöneten kesim ile yönetilen halk arasında bir köprü görevimiz var." dedi.

Konuşmaların ardından karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.