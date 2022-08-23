Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

23.08.2022 18:36
Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da kent merkezi ile Şuhut ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da kent merkezi ile Şuhut ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte silah ve mühimmat ticareti yapan kişilerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi ile Şuhut ilçesinde belirlenen 5 ikamet, 4 araç ile bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 2 tabanca, 2 tüfek, kuru sıkı tabanca ile 17 mermi ele geçirdi.

Operasyonda, M.K, İ.Y, S.A, N.Ç. ile A.G, gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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