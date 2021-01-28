Afyonkarahisar'da kereste yüklü kamyon devrildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde devrilen kereste yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Habib Y. (53) idaresindeki 15 SD 097 plakalı kereste yüklü kamyon, Koçhisar köyü Hüdai kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, devrilen araçtan etrafa saçılan keresteler, daha sonra başka bir kamyona yüklendi.
Kaynak: AA
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