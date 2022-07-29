Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan İ.Ü., yine kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan 5 yıl hapis cezasıyla aranan E.E. ve başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan U.B., polis operasyonuyla yakalandı. Şahısların işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Okulun temizlik görevlisini öldürüp, kendi eşi ile komşusunu yaralayan şüpheli teslim oldu

Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hapis cezasıyla aranan 3 şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.