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Afyonkarahisar'da Kısa Kısa

2 saat önce

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Tatarlı Beldesi'ndeki okullarda incelemelerde bulundu.

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Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Tatarlı Beldesi'ndeki okullarda incelemelerde bulundu.

Kaymakam Kapankaya, beldede sırasıyla Cumhuriyet ilkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, İmam Hatip ve Çok Programlı Lisesini ziyaret etti.

Okullarda idarecilerin ve öğretmenlerin taleplerini dinleyen Kapankaya, her zaman eğitim ve öğretime önem vereceklerini belirterek öğrencilerin en iyi şekilde geleceğe hazırlanacağını söyledi.

Kaymakam Kapankaya'ya ziyaretinde Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve daire müdürleri eşlik etti.

Evciler Kaymakamı Yüksel, şehit ailesini ziyaret etti

Evciler Kaymakamı Abdullah Yüksel, ilçeye bağlı Bayraklı köyündeki şehit Ali Serttaş'ın ailesini ziyaret etti.

Şehit ailesinin istek ve taleplerini dinleyen Kaymakam Yüksel, her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını belirterek, "Devletimiz her zaman şehit aileleri ve gazilerin dert ve sorunlarıyla ilgilenmiştir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize çok şeyler borçluyuz. Bu sebeple onlar için ne yapsak azdır." dedi.

Kaymakam Yüksel'e ziyareti sırasında, Evciler Belediye Başkanı Saim Özer, İlçe Jandarma Komutanı Barış Yalabık, İlçe Emniyet Müdürü Oğuzhan Sarıoğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ergün Yurttaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:05 Kaynak: AA

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