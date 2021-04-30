Afyonkarahisar'da kısıtlamanın ilk günü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kısıtlamanın ilk günü

30.04.2021 13:31
Afyonkarahisar'da kısıtlamanın ilk günü, System.String[]

Afyonkarahisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanmanın ilk gününde şehir merkezi boş kalırken polis ekipleri de kentin giriş ve çıkışında denetimlerine devam etti.

Afyonkarahisar'da korona virüs tedbirleri kapsamında 17 gün sürecek olan tam kapanmanın ilk gününde şehir merkezi boş kalırken polis ekipleri de kentin giriş ve çıkışında denetimlerine devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yürürlüğe giren 17 günlük kapanma dün saat 19.00 itibari ile başladı. Tam kapanma kararıyla birlikte bazı meslek gurupları hariç tüm vatandaşlar 17 gün boyunca sokağa çıkamayacak. Sadece zorunlu ihtiyaçların giderileceği tam kapanma kararı kapsamında Afyonkarahisar kent merkezinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kısıtlama kapsamında polis tarafından kentin önemli kavşak ve ana arterlerinde uygulama noktaları oluşturulurdu. Yaya ve araç ile geçiş yapan tüm vatandaşlar durdurularak izin belgelerinin kontrolü yapıldı. Sokağa çıkma izni olmayan vatandaşlara da cezai işlem uygulandı. Yapılan açıklamada, denetimlerin kısıtlama boyunca devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'da kısıtlamanın ilk günü
Afyonkarahisar'da kısıtlamanın ilk günü
Afyonkarahisar'da kısıtlamanın ilk günü

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Karahisar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kısıtlamanın ilk günü - Son Dakika


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