Afyonkarahisar'da kışlık patates fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da kışlık patates fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor

21.10.2020 11:05
Afyonkarahisar'da kışlık patates fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor, System.String[]

Türkiye'de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Afyonkarahisar'da 141 bin dekar alanda ekimi yapılan kışlık patateste hasat dönemi başladı.

Türkiye'de patates üretiminde ilk sıralarda yer alan Afyonkarahisar'da 141 bin dekar alanda ekimi yapılan kışlık patateste hasat dönemi başladı.

Afyonkarahisar'da kuru tarıma göre daha iyi gelir elde edilmesi dolayısıyla ekim alanı her yıl artan kışlık patateste bu yıl don kaynaklı rekolte düşüklüğü yaşansa da fiyat üreticinin yüzünü güldürüyor.

Şuhut, Sandıklı, Dinar ve İhsaniye ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde kışlık patates ekimi yapan çiftçiler, traktör ve tarım aletleriyle arazilerinde hasat için yoğun mesai harcıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Acar, AA muhabirine, Türkiye'de patates üretiminde Afyonkarahisar'ın 3'üncü sırada yer aldığını bildirdi.

Kentteki patates ekim alanlarının geçen yıla göre arttığını dile getiren Acar, şöyle konuştu:

"Afyonkarahisar'da mayıs ayındaki don olayından kaynaklı patates rekoltemizde bir düşüş var. Yıllık ortalama 550 bin ton civarında bir üretimimiz oluyor. Ekim alanımızın artmasına rağmen bu yıl rekoltemiz, yaklaşık 500 bin ton civarında patates üretimimiz söz konusu. Hasadına başlanan kışlık patateste fiyatların tatmin edecek seviyede olduğunu görüyoruz. Tarlada kilogram satış fiyatı 1 ila 1,5 lira arasında değişiyor. Çiftçilerimizde patates fiyatlarından gayet memnun."

Acar, kentte üretimi yapılan kışlık patateslerin İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere genellikle yurt içinde tüketildiğini kaydetti.

Son dönemlerde kentte sözleşmeli kışlık patates üretimi yapıldığını aktaran Acar, "Çiftçiler, bu şekilde ekimini yaptıkları patatesleri gıda sektöründe değerlendiriyor. Özellikle de fabrikalarda parmak patates ve cips haline getirilerek tüketiliyor." dedi.

"Arpa ve buğdaya göre çok iyi gelir elde ediyoruz"

Üretici Taner Çetin, patates fiyatlarının geçen seneye göre bu yıl daha iyi olduğunu anlattı.

Kuru tarıma göre patates üretiminin daha kazançlı olduğuna işaret eden Çetin, "Arazilerime yaklaşık 5 yıldır patates ekimi yapıyorum. Arpa ve buğdaya göre çok iyi gelir elde ediyoruz. Yine bu yıl da bir cips fabrikasıyla sözleşme yaptık ve hasadını yaptığımız patatesleri oraya satacağız. Kilogramını da yaklaşık 1 liradan vereceğiz. Tarlamızdaki patates verimi de normal." diye konuştu.

Üretici Mehmet Arslan da kentte 10 yıldır patates ektiğini ve ekim alanını her yıl arttırdığını söyledi.

Bu yıl 150 dekar patates ekimi yaptığını dile getiren Arslan, bahar döneminde yaşanan don olayından rekoltenin geçen yıla göre düşük olduğunu ifade etti.

Türkiye, Afyon, Hasat, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da kışlık patates fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor
Mustafa Cengiz'den Terim'e gönderme, Falcao'ya isyan: Sattırdığı forma sadece 30 bin Mustafa Cengiz'den Terim'e gönderme, Falcao'ya isyan: Sattırdığı forma sadece 30 bin         
10:58
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Adana'da ikinci Taksim vakası: Genç kızı adım adım takip edip taciz etti Adana'da ikinci Taksim vakası: Genç kızı adım adım takip edip taciz etti         
09:59
Eşiyle görüntülenen Emre Belözoğlu'nun maske takmaması şaşkınlık yarattı Eşiyle görüntülenen Emre Belözoğlu'nun maske takmaması şaşkınlık yarattı         
09:56
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum 13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum         
08:57
Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin         
07:43
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı         
00:09
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 11:10:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da kışlık patates fiyatı üreticinin yüzünü güldürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei