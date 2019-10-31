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Afyonkarahisar'da Kızılay Haftası

6 saat önce

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar'da Kızılay Haftası, System.String[]

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulundu.

Vali Tutulmaz, 29 Ekim- 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Afyonkarahisar Kent Meydanı'nda bulunan kan bağışı otobüsünü ziyaret etti.

Burada Kızılay Kan merkezi yetkilileri ile bir süre görüşen Tutulmaz, kan bağışında bulunmak için gerekli evrakları doldurdu. Tutulmaz, daha sonra otobüse geçerek kan bağışında bulundu.

- Kan bağışı iyilik yapmanın en kolay yolu

Tutulmaz, kan bağışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kızılay denilince aklımıza kan gelir, yardım gelir. Bugün Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamasında 81 ilde kan bağışı kampanyaları ile farkındalık oluşturulmaya çalışıyor. Bizlerde kan bağışında bulunduk. Herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Herkes iyilik yapabilir. İyilik yapmanın en kolay yolu da kan bağışında bulunarak zor durumda olanlara yardımcı olmakla olur. Herkesi bu konuda duyarlı davranmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar da tüm vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.

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Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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