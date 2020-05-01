Afyonkarahisar'da Kızılay yağmur çamur demeden yardımları ulaştırıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Kızılay yağmur çamur demeden yardımları ulaştırıyor - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Kızılay yağmur çamur demeden yardımları ulaştırıyor

6 saat önce

Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi Vefa Destek Gurubu'nun koordinasyonunda salgın döneminde bin adet gıda kolisi ile bin 40 aileye 400 TL nakdi yardımda bulundu.

Afyonkarahisar'da Kızılay yağmur çamur demeden yardımları ulaştırıyor, System.String[]

Afyonkarahisar Türk Kızılay Şubesi Vefa Destek Gurubu'nun koordinasyonunda salgın döneminde bin adet gıda kolisi ile bin 40 aileye 400 TL nakdi yardımda bulundu.


Olucak Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı gerçekleştiren Kızılay gönüllüleri 'Covid-19' salgın döneminde binin üzerinde aileye ulaştı. Yağmur çamur demeden ihtiyaç sahibi ailelerin yardımlarına koşan Kızılay gönüllüleri Olucak Mahallesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin Ramazan ayında yüzünü güldürdü.


Yağmur çamur demeden yardımlarımızı sürdürüyoruz


Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar yaptığı açıklamada, yardım faaliyetlerini yıl içerisinde aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Okyar şöyle devam etti:


"Son dönemlerde bildiğiniz gibi bu pandemi dolayısıyla bize gelen talepler daha fazla arttı. Biz de her zaman olduğu gibi Afyonkarahisar sokaklarında yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Yağmur çamur demeden Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımızla şubemize gelen müracaatları değerlendiriyoruz. Müracaatı olan ailelerimizi bizzat ziyaret ederek gıda kolisi ve konservelerimizi teslim ediyoruz."


Devletimizin yanındayız


Bir elin verdiğini diğer elin duymaması ilkesiyle hareket ettiklerini kaydeden Okyar, her dönem olduğu gibi bu salgın günlerinde de Kızılay'ın devletinin yanında olduğunu bazı vatandaşların bilmesi amacıyla istemeyerek de olsa rakamları paylaştıklarını vurguladı. Pandemi sürecinde bin ailemize gıda yardımı yaptıklarını kaydeden Okyar: " 670 paket et, kıyma ve konserve yardımı yaptık. 2 bin 40 ailemize de dul ve yetim olmak şartıyla ihtiyaç sahibi olanlara 400 TL nakdi yardım yapıyoruz. Bunun bin 40 adeti bugünlerde vatandaşlarımızın hesabına geçecek. Bin 40 adedinin de girişlerini yapıyoruz şuanda. Onların da yardımları en kısa zamanda ellerine ulaşacak" dedi.


Okyar, öte yandan, Ramazan Bayramı'nda da 370 çocuğa bayramlık kıyafet alacaklarını sözlerini ekledi. - AFYONKARAHİSAR

Kızılay, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 12:29 Kaynak: İHA


Son Dakika

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Güneşlenirken poz veren Bensu Soral'ın paylaşımına yorum ve beğeni yağdı Safiye Soyman, Nur Yerlitaş'ın son günlerini anlattı: 'Tanrım kötü kullarını sen affetsen ben affetmem' şarkısını dinlerdi Ünlü model karantinada da boş durmadı! Yeni koleksiyonunu evden tanıttı Ünlü sunucu Gül Gölge'nin anneannesi hayatını kaybetti İlk işçilik tecrübesini paylaştı! İşte ünlü isimlerin 1 Mayıs mesajları Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri Küs olan Seren Serengil ve Gülben Ergen yıllar sonra yan yana geldi Ünlü oyuncu Hande Erçel, yeğeni Aylin Mavi ile pozlarını paylaştı RTÜK, 4 televizyon kanalı ve 2 radyoya ceza verdi
Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı Bursa'da aracına çıplak kadın afişi asan kişi gözaltına alındı         
18:47
Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor Güney Kore kaynaklı istihbarat raporu: Kim Jong Un, stres ve alkol nedeniyle sağlık sorunları yaşıyor         
18:39
Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor Oxford Üniversitesi müjdeyi verdi: Koronavirüs aşısı insan vücudunda olumlu sonuçlar veriyor         
18:26
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor         
17:58
Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü Fabrikalar üretime ara verince 20 yıldır kirli akan Lüleburgaz Deresi temizlendi, balıklar geri döndü         
17:57
ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi ABD'de 1 Mayıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 967 artarak 63 bin 972'ye yükseldi         
17:52
AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı AKOM'dan İstanbul için şiddetli yağış uyarısı         
17:50
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi         
17:48
Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor Veliler ve eğitimciler, okulların 1 Haziran'da açılması ihtimaline sıcak bakmıyor         
17:42
Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir Koronavirüs için üç farklı senaryo: Salgın 2 yıl daha sürebilir         
17:35
Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek Fenerbahçe Beko Genel Menajeri Gherardini: Obradovic'in takımdaki geleceği yakın zamanda netleşecek         
17:31
İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz İngiltere'de koronavirüs salgını en çok yoksulları etkiledi: Çocuklarımızı doyurmak için biz aç kalıyoruz         
17:26
Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak Maria Sharapova ile ünlü model Gigi Hadid tenis maçında kozlarını paylaşacak         
17:22
Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın Koronavirüs hastalarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Güzel günler yakın         
17:21
ABD'de ABD'de "Evde Kal" çağrısını protesto edenler otomatik silahlarla parlamentoyu bastı         
17:16
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Charles Aranguiz, Leverkusen ile sözleşme yeniledi         
17:16
İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız İmamoğlu İstanbullulara müjdeyi verdi: Şu günleri atlatalım, Atatürk Kent Ormanı'nı sizlerle buluşturacağız         
17:00
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak         
16:54
Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar Yasağa aldırmadan denize giren vatandaşlar, polisi görünce kaçtılar         
16:52
İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı İzmir'de, ev sahibinin ellerini ve ayaklarını bağlayıp hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı         
16:49
Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak Fenerbahçe efsanesi Marco Aurelio, sarı lacivertlilerin teknik ekibinde yer alacak         
16:48
Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu Koronavirüsü yenen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, alkışlarla taburcu oldu         
16:47
İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs'a özel yerin 70 metre altındaki metro inşaatında Kıraç konseri         
16:31
Emrata'yı karantina da durduramadı! Evinden yeni plaj kıyafetlerini tanıttı Emrata'yı karantina da durduramadı! Evinden yeni plaj kıyafetlerini tanıttı         
16:31
Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi Hannah Harrison, Kendall Jenner ile görüntülenen NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker'ı sosyal medyadan engelledi         
16:23
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık         
16:21
Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı Korona şüphelisi test sonucunu beklemeden memleketine dönünce bir mahalle karantinaya alındı         
15:49
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs açıklaması: DİSK çelengi Taksim Anıtı'na bırakıldı         
15:48
Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın Uzmanlardan uyarı: Para sayarken elinizi yalamayın         
15:48
Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı Benan Mahmutyazıcıoğlu, eşiyle ilişki yaşayıp ayrılan Ece Erken'e gönderme yaptı         
15:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2020 18:53:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Afyonkarahisar'da Kızılay yağmur çamur demeden yardımları ulaştırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]