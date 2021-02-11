Afyonkarahisar'da kızını bıçakla yaralayan baba tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kızını bıçakla yaralayan baba tutuklandı.
Ece Mahallesi İstasyon Caddesi'nde dün tartıştığı kızı H.U'yu (16), üzerinde taşıdığı bıçakla boğazından yaralayan O.U'nun, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
O.U'nun, mahkemedeki ifadesinde, yaşanan olaydan pişman olduğunu belirterek, Afyonkarahisar'daki yetiştirme yurdundan sürekli kaçan kızını ilçede tesadüfen gördüğünü ve konuşmalarına öfkelenerek bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Kaynak: AA
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