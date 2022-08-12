AFYONKARAHİSAR'DA KAZA KIRIMA UĞRAYAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILDI - Son Dakika
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AFYONKARAHİSAR'DA KAZA KIRIMA UĞRAYAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILDI

12.08.2022 09:10

AFYONKARAHİSAR'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne kaza kırım geçiren, Hava Meydan Komutanlığı'na ait, Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne kaza kırım geçiren, Hava Meydan Komutanlığı'na ait, Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen uçak firmasının ekipleri vinçle birlikte uçağı düz bir yere alarak uçağın kanatlarını sökerek çıkardı. Kanatları sökülen ve diğer parçaları ile bir tıra yüklenen uçak özel bir servise götürülmek üzere yola çıktı.

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Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor (2) Afyonkarahisar'da kaza kırıma uğrayan uçağın enkazı kaldırılıyor (2) Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı bölgeden götürüldü Afyonkarahisar'da zorunlu iniş yapan eğitim uçağı bölgeden götürüldü
Kaynak: DHA

Kocatepe Üniversitesi, Araştırma, Cessna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFYONKARAHİSAR'DA KAZA KIRIMA UĞRAYAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: AFYONKARAHİSAR'DA KAZA KIRIMA UĞRAYAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILDI - Son Dakika
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