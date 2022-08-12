AFYONKARAHİSAR'DA KAZA KIRIMA UĞRAYAN UÇAĞIN ENKAZI KALDIRILDI

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıta bu gece yarısı okkalı bir zam daha geliyor

AFYONKARAHİSAR'da, Kocatepe Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği'ne kaza kırım geçiren, Hava Meydan Komutanlığı'na ait, Cessna 172 tipi eğitim uçağının enkazının kaldırıldı. Kazanın ardından bölgeye gelen uçak firmasının ekipleri vinçle birlikte uçağı düz bir yere alarak uçağın kanatlarını sökerek çıkardı. Kanatları sökülen ve diğer parçaları ile bir tıra yüklenen uçak özel bir servise götürülmek üzere yola çıktı.