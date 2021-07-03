AFYONKARAHİSAR - Kömür yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kömür yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yozgat'tan yüklenen kömürü Antalya'ya götüren Mehmet A. idaresindeki 66 ABB 216 plakalı tır, Sandıklı ilçesi Otogar karşısına geldiği sırada dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tırı durduran sürücü, dorseyi araçtan ayırarak itfaiyeye aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.