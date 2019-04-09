Afyonkarahisar'da Kontrolden Çıkan Araç Takla Attı; 3'ü Çocuk 6 Yaralı
1 saat önce
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, takla atan araçta bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 6 kişi afif yaralandı.
Afyonkarahisar
'da meydana gelen trafik kazasında, takla atan araçta bulunan ve aralarında çocukların da olduğu 6 kişi afif yaralandı.
Olay; Afyonkarahisar- Konya
karayolu 4. kilometresindeki Şuhut
Kavşağında meydana geldi. Ali G., (44) yönetimindeki 03 RG 162 plakalı araç, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırama çarptı. Çarpanın etkisiyle takla atan araçta bulunan Fatma G. (44), Sultan G. (26), Şefika K. (55), Resul G. (9), Cahit, G. (5) ve Ebrar G. (3) hafif şekilde yaralandı. Olayı fark eden çevredeki araç sürücüler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Afyonkarahisar Devlet Hastanesi
'ne sevkini sağladı. Polis
ekipleri ise çevre trafik önlemlerini alarak olayla ilgili çalışma başlattı. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:11 Kaynak: İHA
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