Odun yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Odun yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

27.08.2022 10:32
Odun yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan odun yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan odun yüklü tırın devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çay- Emirdağ ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.M., idaresindeki 70 ABH 165 plakalı odun yüklü tır Bolvadin ilçesi girişinde sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüyü ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, tırın yol kenarına devrilmesi ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Emirdağ, Çay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Odun yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Odun yüklü tır devrildi, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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