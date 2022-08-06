Kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi

06.08.2022 13:57
Kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi. Kaza esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Kaza, Emirdağ-Bolvadin karayolunda meydana geldi. M.D., idaresindeki 27 ALE 841 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi. Kazada sürücü kendi imkanları ile araçtan çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verip yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri karayolunda trafik güvenliği aldı. Trafikte bir süre aksama yaşanan yolda tırın kaldırılması ile karayolu tekrar ulaşıma açıldı. - AFYONKARAHİSAR

YORUMLAR
500
Afyonkarahisar'da tıra otobüs ve kamyon çarptı: 2 ölü, 5 yaralı Afyonkarahisar'da tıra otobüs ve kamyon çarptı: 2 ölü, 5 yaralı Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Afyonkarahisar'daki trafik kazasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:37 Fırat Aydınus'tan, Cüneyt Çakır'ın hakemliği bırakmasıyla ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
11:11 Ticaret Bakanlığı'ndan "Otomobil yüklü tırlar gümrükte mi bekletiliyor" iddialarına yanıt: Herhangi bir aksama bulunmamaktadır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 13:57:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kontrolden çıkan tır yol ortasına devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement