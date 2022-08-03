Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı

03.08.2022 10:37
Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan ve orta refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan ve orta refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı.

Kaza, Bolvadin- Emirdağ karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.K., idaresindeki 34 FB 1919 plakalı otomobil Bolvadin ilçesi girişinde sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç orta refüje girip ağaçları devirdikten sonra durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Ş.K.'nın eşi T.K., ile oğlu A.K.'yi (12) ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı Bolvadin'de güvenlik koordinasyon toplantısı yapıldı
Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Refüje girip ağaçları yıkan otomobilde anne ve oğlu yaralandı - Son Dakika
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