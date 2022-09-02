Makaslayan tırdan 2 ton mısır yola saçıldı - Son Dakika
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Makaslayan tırdan 2 ton mısır yola saçıldı

02.09.2022 09:55

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak makaslayan tırın dorsesindeki yaklaşık 2 ton mısır yola saçıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak makaslayan tırın dorsesindeki yaklaşık 2 ton mısır yola saçıldı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda tonlarca mısır ziyan oldu.

Olay, Emirdağ ilçesi Suvermez Köyü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün isminin belirlenemediği 16 VJ 761 plakalı tır sürücüsünün bilinmeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan ve makaslayan tırın dorsesinde taşıdığı mısırdan yaklaşık 2 tonu yola saçıldı. Olayın ardından çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile bölgeye jandarma, itfaiye ve temizlik ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yola saçılan yaklaşık 2 ton mısırı temizlemek için yoğun çaba gösterdi. İş makinelerinin de kullanıldığı temizlik çalışmasında mısırların temizlenmesi ile yoldaki trafik normale döndü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından tonlarca mısır ziyan olurken, büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Makaslayan tırdan 2 ton mısır yola saçıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Makaslayan tırdan 2 ton mısır yola saçıldı - Son Dakika
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