30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

03.09.2022 16:37
30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp ardından yaklaşık 30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi feci şekilde can verdi.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp ardından yaklaşık 30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi feci şekilde can verdi.

Kaza, Bolvadin- Emirdağ ilçe karayolu Kurudere köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 FT 246 plakalı otomobil ismi henüz belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç takla attıktan sonra yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi. Kaza esnasında araçta bulunan Mevlüt G. ve Ali D., camdan dışarı fırladı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahısların öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerinden ardından Mevlüt G. ve Ali D.'nin cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Kaza esnasında araç içerisinde bulunan eşyaların geniş bir alana savrulması ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Emirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: 30 metrelik şarampole devrilen otomobilde 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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