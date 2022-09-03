Taklalar atarak tarlaya devrilen arazi aracında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Taklalar atarak tarlaya devrilen arazi aracında 2 kişi yaralandı

03.09.2022 09:45
Taklalar atarak tarlaya devrilen arazi aracında 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkıp taklalar atarak tarlaya devrilen arazi aracında 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkıp taklalar atarak tarlaya devrilen arazi aracında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Büyük Karabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Y.Ç., yönetimindeki 03 KV 629 plakalı arazi aracı sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Taklalar atan araç ardından yol kenarındaki tarım arazisine devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipler yaralanan araç sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan H.B.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kazanın ardından hurdaya dönen araç çekici yardımıyla devrildiği tarladan kaldırılırken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, Jandarma, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taklalar atarak tarlaya devrilen arazi aracında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Taklalar atarak tarlaya devrilen arazi aracında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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