Üye Girişi
Afyonkarahisar'da köpeğin öğretmene saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Afyonkarahisar'da köpeğin öğretmene saldırı anı güvenlik kamerasında

14.02.2022 12:23
Afyonkarahisar'da köpeğin öğretmene saldırı anı güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğretmen Hüseyin Kundakçı'ya bir köpeğin saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde öğretmen Hüseyin Kundakçı'ya bir köpeğin saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen ve yaklaşık 1 ay önce yaşanan olayda, öğretmen Hüseyin Kundakçı, Sandıklı İstasyon Mahallesi'ndeki komşularında olan annesi ve çocuklarını almaya gitti.

Komşularının çiftliğindeki zincirini koparan Kangal cinsi köpeğin üzerine doğru geldiğini fark eden Kundakçı, önce demir kapıya ardından da duvara çıktı. Köpeğin bacağından ve baldırından ısırdığı Kundakçı, yaralandı.

Sandıklı Devlet Hastanesi'ne giden Kundakçı, tedavisinin ardından tabucu edildi.

Kundakçı, gazetecilere, komşularının çiftliğine, annesi ve iki çocuğunu almaya gittiğini anlattı.

Çiftliğe girdiği sırada köpeği gördüğünü ifade eden Kundakçı, şunları kaydetti:

"Köpek zincirle bağlıydı, bana doğru bağırmaya başlayınca nasıl olduysa birden zincir koptu. Ne olduğunu anlamadan üzerime gelmeye başladı. Kapıyı yakın gördüm ve kaçmaya başladım. Kaçmam sonuç vermedi, köpek maalesef ısırdı. Hastaneye gittim, aşılarımı yaptırdım. İki yerimden ısırdı, şu anda iyiyim."

YORUMLAR
500

Karahisar, Saldırı, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da köpeğin öğretmene saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:19 Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazdı! Mahkeme tazminat cezasına hükmetti
12:15 Merkez Bankası: 21 Şubat itibariyle FAST sisteminde işlem limiti 5 bin TL'ye yükseltiliyor
12:12 6'lı zirveden notlar! En esprili kimdi, en çok kim konuştu, kim tarih anlattı, kim ekonomi konuştu?
11:59 Böylesi görülmedi! Maçta futbolcunun dili boğazına kaçtı, futbolcular birbirine girdi
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
11:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan eşinin sağlık durumunu anlattı: Durumu hala pozitif, tedavisi sürüyor
11:44 14 Şubat dolar 13,58'den alıcı buluyor
11:43 KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Şiddetli cezalar uygulayacağız
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 12:29:13. #1.12#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da köpeğin öğretmene saldırı anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement