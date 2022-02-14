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Afyonkarahisar'da köpek saldırısı... Köpekten kurtulmak isteyen öğretmen 2 metrelik kapı ve duvara böyle tırmandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da köpek saldırısı... Köpekten kurtulmak isteyen öğretmen 2 metrelik kapı ve duvara böyle tırmandı

14.02.2022 19:11

Afyonkarahisar'da köpek saldırısı... Köpekten kurtulmak isteyen öğretmen 2 metrelik kapı ve duvara böyle tırmandı Afyonkarahisar'da kangal cinsi köpeğin saldırdığı bir öğretmenin kurtulmak için yaklaşık 2 metre yüksekliğinden demir kapı ve duvara tırmanması güvenlik kameralarına yansıdı.

Afyonkarahisar'da köpek saldırısı... Köpekten kurtulmak isteyen öğretmen 2 metrelik kapı ve duvara böyle tırmandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da kangal cinsi köpeğin saldırdığı bir öğretmenin kurtulmak için yaklaşık 2 metre yüksekliğinden demir kapı ve duvara tırmanması güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeğin saldırısında bacağından ve baldırından yaralanan öğretmen tedavi altına alındı.

Olay, Sandıklı ilçe merkezinde geldi. İlçede öğretmenlik yapan Hüseyin Kundakçı, komşularını ziyarete giden annesi ve çocuklarını almak için çiftliğe gitti. Çiftliğin bahçesine giren Kundakçı, kendisini görünce zincirini koparan köpeğin kendisine doğru geldiğini fark etti. Ani bir reflekse köpeğin saldırısından korunmak için önce çiftliğin yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki demir kapısına ardından da duvara çıktı. Fakat kurtulma girişimlerinden başarılı olamayan Kundakçı, köpeğin ısırıklarına engel olamadı.

Kurtulma girişimleri sonuçsuz kaldı

Saldırıda bacağından ve baldırından yaralandığını ifade eden öğretmen Hüseyin Kundakçı, "Okuldan çıktım. Eşimi aldım, komşumuzun çiftliğinde annem ve iki çocuğum vardı onları almaya gittim. Tam çiftliğe girdiğim sırada köpeği gördüm. Köpek zincirle bağlıydı, bana doğru bağırmaya başlayınca nasıl olduysa birden zincir koptu. Ne olduğunu anlamadan üzerime gelmeye başladı. Kapıyı yakın gördüm ve kaçmaya başladım. Ancak kaçmam sonuç vermedi köpek maalesef ısırdı. Hastaneye gittim. Aşılarımı yaptırdım. Duvara çıkma sebebim ise çocuklar beni görünce dışarıya geliyorlardı. Köpeğin boşta olduğun onlara duyurmak için duvara çıktım. İki yerimden ısırdı, şuanda iyiyim" dedi.

Afyonkarahisar'da köpek saldırısı... Köpekten kurtulmak isteyen öğretmen 2 metrelik kapı ve duvara böyle tırmandı
Afyonkarahisar'da köpek saldırısı... Köpekten kurtulmak isteyen öğretmen 2 metrelik kapı ve duvara böyle tırmandı
Afyonkarahisar'da köpek saldırısı... Köpekten kurtulmak isteyen öğretmen 2 metrelik kapı ve duvara böyle tırmandı

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Karahisar, Hisarcık, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Afyonkarahisar'da köpek saldırısı... Köpekten kurtulmak isteyen öğretmen 2 metrelik kapı ve duvara böyle tırmandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da köpek saldırısı... Köpekten kurtulmak isteyen öğretmen 2 metrelik kapı ve duvara böyle tırmandı - Son Dakika
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