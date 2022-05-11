Afyonkarahisar'da köprü demirine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da köprü demirine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

11.05.2022 11:32
Afyonkarahisar'da köprü demirine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde köprü demirine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde köprü demirine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Yusuf Saf (20) idaresindeki 34 DAE 44 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Konya kara yolunda Eber köyü yakınlarındaki köprünün demirine çarptı.

Sürücü ile otomobildeki Mesut Şaşmaz (31) ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla, Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Saf, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olan Şaşmaz da Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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Karahisar, Otomobil, Eber, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da köprü demirine çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika


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