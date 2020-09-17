Afyonkarahisar'da Koranvirüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisard Valiliği ile Belediye Başkanlığının ortaklaşa yürüttüğü denetimlerde esnafın Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetledi.

"Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ile birlikte Yeşilyol Caddesinde Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetledi. Esnaf ve vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konusunda bir kez daha uyarıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde iş yerleri, cadde ve sokaklarda tedbirleri yerinde inceleyen Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe, Vali Yardımcısı Mehmet Keklik ile Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner, maske, mesafe ve temizlik hatırlatması yaptı.

"Covid-19'la mücadelede bizlere destek olun"

Esnaf ve vatandaşlardan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması ve vatandaşların da bu doğrultu da bilgilendirilmesi noktasında destek isteyen Vali Vekili Dr. Mehmet Boztepe, "Koronavirüsle etkin mücadele edebilmek için hepimiz birbirimize destek olmalıyız. Sizlerde hem iş yerlerinizde kurallara uyarak hem de gelen müşterilere kuralları hatırlatarak bizlere yardımcı olun. Virüsle mücadeleyi hep birlikte başarılı bir şekilde sonlandıralım" dedi. - AFYONKARAHİSAR