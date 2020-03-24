Afyonkarahisar'da Korona virüs denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da Korona virüs denetimi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Korona virüs denetimi

6 saat önce

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, şehir merkezinde bulunan fırınlara, bakkallara marketlere pastanelere elle temas eden gıda ürünlerinin satışı yapılan işletmelere virüsten korunmaya yönelik sıkı denetimler yaptı.

Afyonkarahisar'da Korona virüs denetimi, System.String[]

Afyonkarahisar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında, şehir merkezinde bulunan fırınlara, bakkallara marketlere pastanelere elle temas eden gıda ürünlerinin satışı yapılan işletmelere virüsten korunmaya yönelik sıkı denetimler yaptı.


Zabıta ekipleri bu kapsamda, fırınlarda pasteneler ve bakkallarda halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan ve koronavirüs salgınına karşı bone, eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler, fırın ve bakkallarda ekmek satışının ambalajlarda satılmasının zorunlu hale geldiğini duyururken, denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlemlerin uygulanacağını açıkladı.


Korona virüs ile mücadele kapsamında belediye olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, çalışmalarının hassasiyet ve kararlılıkla süreceğini söyledi. Zeybek; "Zabıta ekiplerimizle özel bir ekip kurarak korana virüsüne karşı her türlü tedbirlerimizi alıyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:14 Kaynak: İHA

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